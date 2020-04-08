Пилот частного самолета нарисовал в небе пасхального кролика

Неизвестный пилот нарисовал в небе пасхального кролика, будучи за штурвалом легкомоторного частного самолета. Такая информация и соответствующий скриншот с траекторией движения с портала FlightRadar24 появились в Telegram-канале AviaNews.

По данным сервиса, инцидент произошел 8 апреля в районе Берлина. Как видно на снимке, летчик вылетел из деревни Лангенлипсдорф, затем поднялся вверх, облетел Берлин и, изобразив в воздухе зайца, приземлился в районе коммуны Ной-Цаухе.

Согласно информации FlightRadar24, пилот управлял воздушным судном Flight Design CTLS.

В марте пилот авиакомпании Lufthansa, которая была признана крупнейшим авиаперевозчиком в Европе, нарисовал в воздухе пенис. Согласно информации сервиса, речь идет о самолете Airbus-320, который летел из Франкфурта в Бремен. Отмечается, что узор в небе получился из-за того, что пилот был вынужден зайти на второй круг.

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