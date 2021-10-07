Названы самые популярные достопримечательности мира с привидениями

Названы самые популярные достопримечательности мира, в которых, согласно поверьям, обитают духи и привидения. Полный список публикует портал Travel and Leisure.

На первом месте оказалось поместье Рейнхэм Холл в графстве Норфолк, Великобритания. Замок обрел славу благодаря фотографиям с призраком «Коричневой леди», снятым на пленку в 1936 году.

Другое место притяжения для туристов, полное мистики, — это остров Повелья в Италии. В XVIII-XIX веках здесь был карантинный изолятор для моряков, прибывающих в Венецию, а позже, в XX веке, на острове размещалась психиатрическая лечебница. Охотники за привидениями утверждают, что Повелья является рассадником паранормальных явлений.

Третье место заняли руины заброшенного города-крепости Бхангар в Индии. Местные жители уверяют, что в древних стенах обитают призраки из-за проклятия колдуна, которого отвергла возлюбленная.

Еще одна достопримечательность, овеянная ореолом мистики, это гостиница XII века The Ancient Ram Inn в Уоттон-андер-Эдж, Великобритания. Считается, что когда-то на ее месте было языческое кладбище, а сейчас здесь до сих пор живут души умерших детей. Одна из услуг гостиницы — «охота на привидений», которую могут заказать постояльцы.

Ранее, в сентябре, французский турист загадочно исчез во время прогулки по парку Кеймадас на острове Мадейра. Отмечается, что это уже не первый подобный случай — за последний год в этом месте мистически пропали еще несколько путешественников. Полиция выясняет обстоятельства исчезновения.