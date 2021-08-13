Останки пропавшей при загадочных обстоятельствах туристки нашли в разных местах

Останки британской туристки, которая пропала в ноябре при загадочных обстоятельствах в Пиренеях, нашли в разных частях местности. Об этом сообщает Daily Mail.

9 августа тело 37-летней Эстер Дингли (Esther Dingley) обнаружил молодой человек путешественницы Дэниел Колгейт (Daniel Colegate). Ее останки находились в 437 ярдах (около 400 метров) от вершины Пик-де-ла-Глер, популярного туристического места неподалеку от французско-испанской границы. Отмечается, что поиски девушки возобновились после того как в июле спасательная группа нашла фрагмент ее черепа на том же горном перевале.

Рядом с телом туристки лежал мобильный телефон, а также другие предметы из ее рюкзака. По версии следствия, Дингли могла погибнуть во время несчастного случая, упав с 30-метрового скалистого выступа, однако состояние останков затрудняет установление точной причины смерти. Криминалисты также предположили, что медведь или волк могли оттащить череп от тела.

«Тело сильно разложилось, и снег усугубил этот процесс. Расследование будет продолжаться», — сообщил прокурор города Сен-Годен.

Кроме того, известно, что палатка Дингли до сих пор не найдена. Поиски туристки начались практически сразу же после ее исчезновения в ноябре, однако были приостановлены в декабре из-за ухудшения погоды. Весной, как только сошел снег, они возобновились.

В декабре прошлого года СМИ впервые сообщили о пропаже Дингли, которая отправилась в одиночный поход по горному хребту в Пиренеях. В последний раз девушку видели 22 ноября в районе горы Пик-де-Совегард — именно оттуда туристка отправила свою фотографию молодому человеку накануне исчезновения. Отмечалось, что спуск с пика был относительно простым, погодные условия — благоприятными. Британка была опытной и хорошо подготовленной участницей походов.

