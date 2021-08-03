Сидящая в машине туристка сорвалась с обрыва на глазах у членов своей семьи

Туристка из Китая, сидевшая в припаркованной у края скалы машине, сорвалась с обрыва на глазах у членов своей семьи, в то время как ее родственники успели выскочить из автомобиля. Видео и подробности происшествия публикует Daily Mail.

Как уточняет издание, семья китайских туристов подъехала на транспортном средстве к обрыву шоссе Дуку в Синьцзяне, чтобы запечатлеть панорамный вид. Затем водитель вышел из машины, обошел ее и стал наливать себе чай из термоса. В это время автомобиль начал катиться вперед.

Как видно на видео, снятом очевидцами, двоим членам семьи удалось выскочить из машины, однако на переднем пассажирском сиденье осталась девушка, которая вместе с автомобилем упала с обрыва.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям округа Хэцзин, туристка оказалась зажатой внутри транспортного средства и получила серьезные травмы бедра. Причины, по которым припаркованная машина начала движение, не уточняются.