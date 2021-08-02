Путешествия
 
Последние новости
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре 
Определены главные музыкальные хиты 2000 года
Россиянин оказался должен 3,5 миллиона рублей из-за тезки и ошибки приставов
В Чечне наказали авторов надписей на дороге
Москвичи вспомнили про «осквернение» столицы перед визитом президента США 
Эмма Стоун задумала подать в суд на Disney вслед за Скарлетт Йоханссон
В России оценили популярность умных часов
Трансгендерная штангистка осталась без медалей Олимпиады
Новости партнеров
Прослушать новость

Туристы сделали селфи на краю смертельно опасного обрыва и едва не погибли

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Hannah McKay / Reuters

В Великобритании группа туристов позировала на краю смертельно опасного обрыва высотой 150 метров и едва не погибла. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в четверг, 29 июля, на утесе Берлинг Гэп в Восточном Суссексе. Отвесная скала подвержена сильнейшей в стране береговой эрозии, однако это не помешало путешественникам сделать селфи в нескольких сантиметрах от края.

Как Россия полюбила «ВИА Гру», но возненавидела Децла и рэп
Читать

Так, одна из женщин держала своего партнера за куртку, пока тот висел над обрывом ради эффектной фотографии. Другого туриста в аналогичной позе придерживали за ноги его друзья.

По данным издания, в тот день на побережье был сильный ветер, из-за чего посещение популярной достопримечательности было вдвойне опасно.

Ранее в июле туристка из Китая делала селфи на краю водопада, потеряла равновесие и разбилась насмерть при падении с пятиметровой высоты. Несчастный случай произошел в парке Ха Пак Лай, популярном месте для пеших прогулок недалеко от Гонконга.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Делавшая селфи на краю водопада туристка разбилась насмерть
Туристы попытались сделать селфи во время дождя и погибли
Туристка отправила селфи с вершины горы и бесследно пропала
Путешествия
Путешествия00:02 2 июня

«Здесь незнакомые люди становятся родными».

Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
15:1829 июля

На популярном турецком курорте началась эвакуация отелей

14:0629 июля

Первая российская авиакомпания получила допуски на полеты на курорты Египта

13:4629 июля

Напавшего на туристов медведя в Красноярском крае застрелили

Путешествия00:0122 мая

Многоженство, строгие традиции и доброта.

Чем россиянина удивила поездка в Дагестан
12:5229 июля

Раскрыты главные траты россиян на отпуске в Турции

12:3729 июля

Популярный пляжный курорт Европы изменил правила въезда для россиян

12:2129 июля

В Красноярском крае нашли тело погибшего после нападения медведя россиянина

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
11:1329 июля

Генконсульство России в Анталье прокомментировало вопрос эвакуации туристов

10:3629 июля

В Турции прокомментировали возможность закрытия границ для российских туристов

09:5529 июля

Отмечавший годовщину свадьбы турист умер в отеле при загадочных обстоятельствах

Россия
Российский врач рассказал об операциях дрелью в связи с нехваткой оборудования
«От него осталась лишь оболочка»
Что ждет семьи смертельно больных людей в России и как им помочь?
Воробьев призвал внимательней относиться к обращениям жителей
«Я такого не видел никогда»
В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
Актриса Ольга Кабо раскрыла любимые места в Москве
Что изменится в жизни россиян в августе:
индексация пенсий, отмена техосмотра и новые выплаты на детей
Вирусолог оценил доклад конгрессменов США об утечке COVID-19 из лаборатории
Все материалы
Мир
Пандемия из пробирки.
Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине официально утвердили курс на ЕС и НАТО
Слили в трубу.
Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Лукашенко назвал Тихановскую мерзавкой и раскрыл подробности ее отъезда
В Армении решили наказывать за тяжкие оскорбления
В украинской армии женщину впервые назначили командиром
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Все материалы
Экономика
«МегаФон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Российская отрасль пригрозила выводом производства за рубеж
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
«Роснефть» полностью восстановила Коневский Рождество-Богородичный монастырь
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Дерипаска предупредил о повторении китайских ошибок в России
Все материалы
Силовые структуры
В СК опровергли информацию о замеченном в Москве орском маньяке
Анатолий МазурБизнес на крови.
Как жестокая банда из Подмосковья зарабатывала миллионы на квартирах и заказных убийствах
В СК рассказали о поисках одного из самых опасных маньяков в России
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В деле об убийстве привязанной к автомобилю россиянки появился еще один труп
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
По делу о гибели дочери Владимира Конкина предъявлено обвинение
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Во МХАТе опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Умер актер из сериала «Во все тяжкие»
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
В Москве на «Бумажной фабрике» состоится вечеринка «Электричество»
Все материалы
Интернет и СМИ
Объявлено имя новой ведущей шоу «Орел и решка»
Россиянам назвали опасности сервисов онлайн-знакомств
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Россиянам перечислили признаки слежки за ними через камеру телефона
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Доктор Комаровский поделился удивившей его историей про вакцинацию
Все материалы
Ценности
Женщина раскрыла способ быстро высушить простыни и вызвала споры в сети
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Белла Хадид прошлась по улицам в обнажающем грудь топе в стиле 90-х
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Наталья Водянова снялась в купальнике на яхте во время отдыха с семьей
Эксперт раскрыл опасность популярных лайфхаков по уборке
Все материалы
Путешествия
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Все материалы
Из жизни
Рыбаки поймали 136-килограммовую рыбу-меч и получили 39 миллионов рублей
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Отмененный рейс домой принес женщине 73 миллиона рублей
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Мужчина месяц прожил в шкафу 15-летней любовницы и попал в тюрьму
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Бывшая девушка пришла на свадьбу к мужчине и стала его второй женой
Все материалы
GAC показал электрический кроссовер с зарядкой за 8 минут
Монстры Поднебесной: самые удивительные машины Китая
Король Нюрбургринга, хищная «стрекоза» и кроссовер-супергибрид
Зарплаты на АвтоВАЗе сравнили с другими заводами
Лучшее автомобильное видео июля 2021
Болид Формулы-1 и истребитель и превращенный в велосипед Honda Civic
Российский Toyota Hilux получил связку бензинового мотора и автомата
Чем BMW iX расстроит владельцев X5 и X7? Видео!
Самый дорогой кроссовер BMW уже в России. Почему он стоит 9 млн рублей?
Российский блогер разобрал Haval Jolion и назвал его недостатки
Все материалы
Среда обитания
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Выставленный на продажу храм под Тулой вернули верующим
Археологи нашли останки мамонтов под Брянском
Все материалы