Туристы сделали селфи на краю смертельно опасного обрыва и едва не погибли

В Великобритании группа туристов позировала на краю смертельно опасного обрыва высотой 150 метров и едва не погибла. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в четверг, 29 июля, на утесе Берлинг Гэп в Восточном Суссексе. Отвесная скала подвержена сильнейшей в стране береговой эрозии, однако это не помешало путешественникам сделать селфи в нескольких сантиметрах от края.

Так, одна из женщин держала своего партнера за куртку, пока тот висел над обрывом ради эффектной фотографии. Другого туриста в аналогичной позе придерживали за ноги его друзья.

По данным издания, в тот день на побережье был сильный ветер, из-за чего посещение популярной достопримечательности было вдвойне опасно.

Ранее в июле туристка из Китая делала селфи на краю водопада, потеряла равновесие и разбилась насмерть при падении с пятиметровой высоты. Несчастный случай произошел в парке Ха Пак Лай, популярном месте для пеших прогулок недалеко от Гонконга.