Делавшая селфи на краю водопада туристка разбилась насмерть

В Китае туристка делала селфи на краю водопада, потеряла равновесие и разбилась насмерть. Об этом сообщает Mirror.

Несчастный случай произошел в субботу, 10 июля, в парке Ха Пак Лай, популярном месте для пеших прогулок недалеко от Гонконга. 32-летняя София Чунг (Sofia Cheung) отправилась вместе с друзьями в поход — возле водопада у ручья Цин Дай женщина решила сделать селфи, однако в процессе потеряла равновесие и упала в водоем с пятиметровой высоты.

Друзья путешественница сразу же вызвали бригаду скорой помощи — туристку доставили в больницу, где констатировали смерть.

Уточняется, что погибшая женщина активно вела свои социальные сети — в личном блоге в Instagram она выкладывала фотографии, экстремально позируя на краях обрывов и горных вершин.

Ранее в июле туристы попытались сделать селфи на вершине старой башни во время дождя и погибли от удара молнии. На размещенных в сети кадрах видно, как разряд молнии бьет в одну из башен форта в столице индийского штата Раджастан. В результате происшествия 11 человек скончались на месте, еще 17 получили различные ранения.