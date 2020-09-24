Мужчина сфотографировал двух друзей на утесе за несколько секунд до смерти

Британец сфотографировал двух своих друзей на утесе на испанском курорте Аликанте за несколько секунд до смерти. Об этом сообщает Metro.

Согласно материалу, 25-летний Дэниел Ми (Daniel Mee) и 20-летний Джейден Долман (Jayden Dolman) упали с девятиметрового обрыва на набережной, когда позировали перед объективом своего друга Льюиса Хиггинса (Lewis Higgins). Отмечается, что первый упавший погиб на месте из-за травмы головы, а второго доставили на самолете в местную больницу, где он впоследствии скончался.

Отмечается, что Хиггинса также доставили в больницу из-за сильной панической атаки, которая случилась после того, как он стал свидетелем падения друзей.

Местный полицейский рассказал, что предупредил мужчин об опасности, увидев, как они приближались к краю обрыва. По его словам, он сделал им замечание за несколько секунд до того, как они потеряли равновесие и упали. Сотрудник правоохранительных органов сразу же вызвал скорую.

По информации издания, инцидент произошел на третий вечер отдыха британцев, около 19:15 по местному времени. Друзья употребляли алкогольные напитки и гуляли целый день вблизи пляжа Punta Prima, где и случилась трагедия. «Дэниел обнял Джейдена. Я увидел их обоих у перил, потом они упали. Они не прыгали через них, а обнимались и потеряли равновесие», — рассказал снимавший погибших Хиггинс.

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