Спасавший туристов мужчина сорвался в обрыв и остался инвалидом на всю жизнь

Волонтер, который сорвался в обрыв с высоты 152 метров во время спасательной операции, остался инвалидом на всю жизнь. Об этом пишет The Telegraph.

Инцидент произошел 6 февраля, когда команда спасателей, среди которых был Крис Льюис (Chris Lewis), отправилась на вызов, чтобы помочь двоим британским туристам, остановившимся на ночь на перевале Киркстон.

Один из путешественников, 47-летний житель Лестера, начал испытывать боли в груди во время похода и позвонил в спецслужбы, чтобы вызвать подмогу. По пути к нему Льюис сорвался в ущелье, получил многочисленные травмы и немедленно был госпитализирован. Двое туристов также были эвакуированы, каждый из них получил штраф в 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина.

«У него [Льюиса] довольно большие повреждения спины и шеи. В лучшем случае, он будет прикован к инвалидной коляске, но и это был бы неплохой результат лечения», — прокомментировал травмы сотрудника руководитель спасательной группы Майк Риппон (Mike Rippon).

По сообщению издания, пострадавший мужчина все еще находится в реанимации. В поддержку сотрудников этой операции был организован сбор денег на нескольких онлайн-платформах. Как рассказали местные жители, они недовольны сложившейся ситуацией. По их мнению, если бы не было людей, нарушающих карантин, ничего плохого бы не произошло.

Ранее сообщалось о туристе, который сорвался во время восхождения на гору Армань в Магаданской области. Для установления причины его смерти начаты следственные действия.