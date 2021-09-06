Мистическое исчезновение туриста на популярном курорте обескуражило полицию

Исчезновение туриста на популярном португальском курорте привело полицию в замешательство. Об этом пишет Potugal Resident.

Отмечается, что третий раз за год иностранный турист пропадает без вести на пешеходной тропе парка Кеймадас на Мадейре. По данным издания, очередная «мистическая» пропажа человека, которая обескуражила представителей власти, случилась через два месяца после последнего и почти через девять месяцев спустя предыдущего инцидента.

Издание уточнило, что французу было столько же лет, сколько и пропавшим ранее посетителям парка. Кроме того, он так же путешествовал один. Телефон мужчины был выключен с 31 августа, что и вызвало подозрение у его семьи и заставило их связаться с посольством Франции в Лиссабоне. К тому времени, когда в полицию поступило сообщение об исчезновении походника, прошло четыре дня.

Помимо прочего сообщается, что от парка Кеймадас ведут две тропы — одна в направлении Пико-дас-Педрас, а другая — в сторону Левада-да-Серра-да-Илья. Тем не менее никто не знает, каким маршрутом пошел пропавший турист.

Ранее, в августе, останки британской туристки, которая пропала в ноябре при загадочных обстоятельствах в Пиренеях, нашли в разных частях местности. Отмечалось, что останки были обнаружены в 400 метрах от места, где ранее спасательная группа нашла фрагмент ее черепа.