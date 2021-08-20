Туристы пересмотрели видео из похода и обнаружили на записи загадочный силуэт

Двое туриcтов пересмотрели видео из своего похода и обнаружили на записи загадочный силуэт мужчины. Один из путешественников выложил ролик в своем TikTok-аккаунте.

На кадрах видна обстановка походного лагеря под скалой, который мужчины разбили для ночевки. Автор видео снимает на камеру, как его приятель разжигает костер — для этого мужчина разламывает палку ногой. После ракурс съемки перемещается вверх на небо — именно в этот момент можно увидеть загадочный силуэт мужчины, который как бы стоит на горном выступе.

Публикация испугала пользователей сети, некоторые из них увидели даже два силуэта. «Точно, третий человек стоит на горе», «Боже, он действительно там есть», «Он одет в худи, а руки спрятал в карманах!», «Он смотрит прямо в душу. Спокойной ночи», «Когда я это увидел, у меня чуть сердце не остановилось», «Погодите, дайте сначала залезть под одеяло», «Отлично, уже шесть часов утра, а я все еще не могу уснуть», — такие комментарии оставили они.