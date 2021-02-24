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Пилот пассажирского самолета сообщил об опасном сближении с загадочным НЛО

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Фото: Globallookpress.com

Пилот пассажирского самолета сообщил об опасном сближении с «длинным цилиндрическим объектом» на высоте около 11 тысяч метров. Об этом сообщает New York Post.

В воскресенье, 21 февраля, самолет авиакомпании American Airlines летел к западу от города Де-Мойн (США), когда пилот сообщил авиадиспетчерской службе о загадочном НЛО. Как отмечает издание, аудиозапись этого разговора сделал радист Стив Дуглас (Steve Douglass).

«Это выглядело как длинный цилиндрический объект, который был похож на нечто вроде крылатой ракеты — это двигалось очень быстро прямо над нами», — передал слова командира воздушного судна сотрудник аэропорта.

Дуглас также добавил, что в этом районе не могло быть военной авиации, поскольку диспетчеры не получали соответствующих сообщений.

Как отметили журналисты, данный инцидент похож на случай трехлетней давности, когда два других авиалайнера также опасно сблизились с неопознанным объектом. Маловероятно, что испытательная ракета могла попасть в коммерческое воздушное пространство, и в то же время шанс, что это был другой неопознанный самолет, минимален.

Ранее в феврале сообщалось о пассажире, который снял на видео взорвавшийся во время полета двигатель самолета. По словам мужчины, он услышал странный звук со стороны крыла самолета и увидел, что двигатель развалился и из него торчат детали. Чтобы успокоиться, турист начал снимать видео и сосредоточился на нем. Тем не менее пилотам удалось совершить успешную аварийную посадку, и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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