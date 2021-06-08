Турист отправился на морскую прогулку и погиб при странных обстоятельствах

Турист отправился на морскую прогулку в Таиланде на собственном катере и погиб при странных обстоятельствах. Об этом пишет The Sun.

28-летний австралийский путешественник Роберт Войчик (Robert Wojcik) вышел в море во второй половине дня 1 июня, после чего связь с ним была потеряна. На следующий день его лодку на берегу обнаружили местные рыбаки — ключи были в замке зажигания, его кошелек и личные вещи остались нетронутыми.

Отмечается, что единственной вещью, которая пропала с катера, был личный IPad туриста — по нему мужчина разговаривал с отцом в день исчезновения. Друзья и жена австралийца забили тревогу в социальных сетях, прося помощи у всех, кто знает что-либо о местоположении Войчика.

Спасательная операция была организована в тот же день. Предполагалось, что австралиец упал за борт. 3 июня тело Войчика было найдено недалеко от острова Ко Пу. Власти Таиланда ждут результатов вскрытия, чтобы узнать точную причину смерти туриста.

Войчик переехал в Таиланд в 2019 году и женился на местной жительнице Бенджатип Манапакорн (Benjathip Manapakorn). Как вспоминает женщина, ее муж ушел из дома, чтобы купить лодочное оборудование в городе — через несколько часов она уже не смогла с ним связаться.

Ранее в марте туристка из Великобритании бесследно исчезла с катера в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах. 41-летняя туристка вместе со своим молодым человеком отправилась на морскую прогулку в районе Виргинских островов на Карибах. Проснувшись утром на следующий день, мужчина обнаружил, что его девушка пропала.