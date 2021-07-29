Отмечавший годовщину свадьбы турист умер в отеле при загадочных обстоятельствах

Турист поехал на популярный курорт, чтобы отметить годовщину свадьбы со своей женой, и умер в отеле при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет New York Post.

Американец Элайджа Сноу (Elijah Snow) из Техаса отправился на прошлой неделе со своей супругой на один из известных курортов Мексики, Канкун. Путешественники запланировали отпуск, чтобы отметить годовщину свадьбы.

В первый же день отдыха пара посетила бар отеля. Позже жена решила вернуться в номер, а муж остался один. По словам супруги, она проснулась около четырех часов утра и не обнаружила рядом с собой Сноу.

В пятницу, 23 июля, в администрации мексиканского штата Кинтана-Роо заявили, что тело Сноу было найдено застрявшим в окне ванной комнаты отеля в районе Бенито Хуарес, который находится в десяти километрах от гостиницы, где остановилась семейная пара.

Отмечалось, что причиной смерти мужчины стало случайное удушье, признаков насилия обнаружено не было. Тем не менее семья Сноу обратилась к местному прокурору, которому удалось получить фотографии с места происшествия. На снимках видны многочисленные гематомы на теле туриста. Родственники американца считают, что путешественника похитили и избили.

Ранее в июне турист отправился на морскую прогулку и погиб при странных обстоятельствах. Так, австралийский путешественник вышел в море во второй половине дня, после чего связь с ним была потеряна. На следующий день его лодку на берегу обнаружили местные рыбаки — ключи были в замке зажигания, его кошелек и личные вещи остались нетронутыми.