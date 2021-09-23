Шаман рассказал о работе с российскими футболистами

Виногородский рассказал, как работал «шаманом» с энергетикой в спорте с ФК «Москва»

Китаевед, писатель, поэт, общественный деятель Бронислав Виногородский рассказал в интервью «Спорт-Экспресс» о том, как работал «шаманом» в российском футбольном клубе «Москва». Он отметил, что его пригласил туда генеральный директор клуба Юрий Белоус.

«У нас общая тема — хотели запустить цигун. Работа с энергетикой в спорте высоких достижений. Белоус все время про НБА мне толковал — мол, они медитацию практикуют. Ну, и меня звал. Может, мое присутствие и повлияло», — рассказал Виногородский.

Он добавил, что для него это не стало сюрпризом, хотя система оказалась интересной. По его мнению, спорт высоких достижений не особенно гуманен в отношении людей.

Виногородский рассказал, что некий его друг и предприниматель из Дагестана, услышал, что его соотечественники ездят на соревнования со своим шаманом. Он отметил, что тогда речь шла как раз о нем.

Общественный деятель заключил, что его жизнь заключается в том, чтобы успокаиваться и успокаивать, в этом он является стратегическим советником у многих серьезных людей.

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