Племянник Кадырова забил дебютный мяч за «Ахмат»

Нападающий «Ахмата» Абубакар Кадыров забил первый мяч за грозненский клуб. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард, приходящийся племянником главе Чечни Рамзану Кадырову, отличился ударом с пенальти на 18-й минуте выездного матча Кубка России против московского «Кайрата». На момент публикации новости в матче идет 72-я минута, со счетом 2:0 ведет «Ахмат». Во втором тайме еще один пенальти реализовал Габрэль Янку. Кадыров был заменен в перерыве.

25-летний Кадыров — воспитанник «Ахмата». За главную команду он проводит третью встречу. Две из них состоялись в рамках Кубка России, а 22 августа прошлого года он дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ). Футболист появился на замену на 86-й минуте и через 3,5 минуты получил желтую карточку за неспортивное поведение.

С 2012-го по 2019 год Кадыров выступал за молодежную команду «Ахмата». Он провел 129 матчей, в которых забил 12 мячей. Пять из них форвард отправил в сетку с пенальти.