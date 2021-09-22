В Кубке России по футболу установили новый рекорд

«Крылья Советов» выиграли со счетом 10:0, это самая крупная победа в истории Кубка России

Победа «Крыльев Советов» над ногинским «Знаменем» стала самой крупной в истории Кубка России по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Новый рекорд был установлен в среду, 22 сентября. Самарская команда Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграла клуб из второй группы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счетом 10:0.

В составе победителем дублями отметились 16-летний Сергей Пиняев и Иван Сергеев, а Дмитрий Цыпченко оформил хет-трик. По голу на свой счет записал Гленн Бэйл и Денис Якуба.

Ранее самая крупная победа в Кубке России была зафиксирована в ноябре 1992 года. В матче 1/8 финала екатеринбургский «Уралмаш» дома со счетом 8:0 разгромил команду «Океан» из Находки.