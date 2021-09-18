Появился видеообзор матча «Крыльев Советов» и «Ростова» с шестью голами

Появилось видео победы «Крыльев Советов» над «Ростовом» в матче РПЛ

В сети появился видеообзор матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Ролик доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

В матче было забито шесть голов. Счет открыл футболист «Ростова» Николай Комличенко. Он поразил ворота самарчан на 23-й минуте матча. Автогол в исполнении защитника «Ростова» Баштуша позволил «Крыльям» сравнять счет.

Во втором тайме игроки самарского клуба трижды огорчили голкипера «Ростова». Гости ответили лишь точным ударом Данилы Глебова. Итоговый счет встречи — 4:2 в пользу самарчан.

По итогам восьми матчей «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата страны. У «Ростова» — 12-я позиция.