«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в РПЛ

«Крылья Советов» одержали победу над «Ростовом» со счетом 4:2 в матче восьмого тура РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Ростовом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Самаре. Счет открыли гости на 23-й минуте: отличился Николай Комличенко. В концовке первого тайма ростовчане допустили автогол. Мяч в свои ворота отправил ангольский защитник команды Баштуш.

Во втором тайме хозяева отличились еще дважды. Сильвие Бегич отметился голом на 50-й минуте. Спустя еще восемь минут забитый мяч на свой счет записал Максим Глушенков. Ростовчане на это ответили точным ударом в исполнении Данилы Глебова. Уже в добавленное время голом отметился Владислав Сарвели. Итоговый счет встречи — 4:2 в пользу самарского клуба.

«Крылья Советов» имеют в своем активе десять очков и занимают десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на 12-м месте.

В августе ростовчан покинул Валерий Карпин. Специалист возглавил сборную России. Его место занял именитый тренер Юрий Семин, известный по работе в «Локомотиве».