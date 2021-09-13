Новичок «Рубина» забил пяткой первым касанием в дебюте РПЛ

Датский полузащитник «Рубина» Дрейер забил пяткой на второй минуте матча против «Урала»

В сети появилось видео гола датского полузащитника казанского «Рубина» Андерса Дрейера в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Ролик доступен в Twitter-аккаунте «Матч! Премьер».

Вот это дебют! Дрейер первым же касанием в Тинькофф РПЛ сотворил шедевр 🤯🔥 pic.twitter.com/x80gt13Zp3 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2021

23-летний датчанин отличился уже на второй минуте матча. Дрейер забил первым касанием в своем дебюте в РПЛ. Вингер откликнулся на передачу партнера по команде Хвичи Кварацхелии и отправил мяч в ворота пяткой.

Дрейер перешел в «Рубин» в августе. До этого он выступал в датском «Мидтьюланне». Также вингер играл за нидерландский «Херенвен» и шотландский «Сент-Миррен».

Дрейер привлекался к играм молодежной сборной Дании. На его счету два гола в 19 матчах за «молодежку».

Дрейер — воспитанник датского «Эсбьерга».