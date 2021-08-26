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Появилось видео решающего гола в матче «Зенита» против ЦСКА

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун воспользовался пасом Артема Дзюбы
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Фото: ANTON VAGANOV / Reuters

«Зенит» одержал победу над ЦСКА с минимальным счетом в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте «Матч! Премьер».

Решающий мяч во встрече был забит на 82-й минуте усилиями иранского форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна. Голевая передача на счету российского нападающего Артема Дзюбы.

Азмун обеспечил своей команде победу в матче с «армейцами». «Зенит» вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Ранее победу в РПЛ одержал «Сочи», переиграв московский «Спартак».

Для Азмуна гол стал пятым в рамках нынешнего розыгрыша РПЛ. Он был признан лучшим игроком матча с ЦСКА.

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