Футболист отпраздновал гол прыжком в мусорку

Полузащитник чилийского «Магальянеса» Мигель Орельяна отпраздновал гол прыжком в мусорку. Видео доступно в Twitter-аккаунте Goal.com.

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And watch the best goal celebration of 2021 😂pic.twitter.com/VYAZL5YWdb — Goal (@goal) July 22, 2021

Футболист забил на 87-й минуте матча против «Фернандес Виаль», сделав счет 2:1 в пользу своей команды. После этого он побежал в сторону подтрибунного помещения, где стоял высокий мусорный бак, и запрыгнул в него. Там игрок просидел несколько секунд.

«Магальянес» и «Фернандес Виаль» встречались в рамках второго по силе дивизиона чемпионата Чили. «Магальянес» после 11 туров располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 13 очками. Лидирует «Кокимбо Унидо» с 20 очками.

15 июня сообщалось, что нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович отпраздновал гол в ворота Северной Македонии на чемпионате Европы нецензурной бранью и попал под расследование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Позднее он был дисквалифицирован на один матч турнира.