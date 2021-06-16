Отпраздновавшего гол на Евро нецензурной бранью футболиста наказали

Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Такое решение принял апелляционный комитет организации по итогам встречи австрийцев с Северной Македонией. Нападающий был признан виновным в оскорблении игрока команды-соперника. Кого конкретно, в УЕФА не уточнили.

Инцидент с участием Арнаутовича произошел 13 июня. На последних минутах встречи австриец забил мяч и был обвинен в том, что оскорбил игрока соперника Эгзона Бейтулаи. Якобы он сказал: «Я **** твою албанскую мать (Бейтулаи имеет албанские корни, а Арнаутович — сербские — прим. «Ленты.ру»)».

Позже австриец извинился за свое поведение. Арнаутович не сможет помочь команде в поединке с Нидерландами, который состоится в четверг, 17 июня.