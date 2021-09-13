«Рубин» разгромил «Урал» в матче седьмого тура РПЛ

Казанский «Рубин» оказался сильнее «Урала» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани. Хозяева открыли счет уже на второй минуте встречи. Отличился новичок клуба датчанин Андерс Дрейер. Он замкнул передачу партнера и забил гол пяткой. На 13-й минуте игрок «Урала» Артем Мамин отправил мяч в свои ворота. На 79-й минуте Дрейер снова отличился, а на 91-й оформил хет-трик в первом же матче в РПЛ.

Ранее в сети появилось видео первого гола Дрейера за «Рубин». Полузащитник сумел поразить ворота соперника первым же касанием в матче.

По итогам семи матчей казанцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Седьмой тур РПЛ завершится матчем между «Ростовом» и «Краснодаром».