Бывший легионер «Динамо» сравнил ситуацию с расизмом в России и Англии

Бывший игрок «Краснодара» и «Кубани» Шарль Каборе заявил, что ему было комфортно в России

Полузащитник сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе, известный по выступлениям за клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), оценил ситуацию с расизмом в России. Его слова приводит La Provence.

33-летний африканец признался, что ему было комфортно выступать в чемпионате России. Он сравнил ситуацию со странами Европы и заключил, что расизма в России не больше, чем во Франции или в Англии. Каборе подчеркнул, что не нужно судить об огромной стране «по нескольким идиотам».

В сезоне-2020/2021 Каборе защищал цвета столичного «Динамо». Всего счету легионера 39 матчей за клуб. В России буркиниец выступает с 2013 года. Каборе — бывший футболист «Кубани» и «Краснодара». Профессиональную карьеру хавбек начал во Франции. С 2008 по 2013 год он защищал цвета «Марселя».

С 2006 года он представляет на международном уровне сборную Буркина-Фасо. На его счету 100 матчей за национальную команду. По этому показателю он является рекордсменом сборной. В 2013 году он завоевал золото Кубка африканских наций.