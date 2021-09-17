Легионер «Краснодара» назвал свой приезд в Россию «возможной ошибкой»

Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла признался, что не мог отказаться от приглашения от клуба из России. Об этом сообщает Peuple-vert.fr.

31-летний легионер отметил, что «Краснодар» предложил ему очень хороший контракт. Хотя хавбек подчеркнул, что его уход из «Сент-Этьена» не был целесообразен с точки зрения спорта.

«Мы боролись за высокие места в чемпионате страны, а фанаты любили меня. На месте руководства я бы себя не отпустил, даже если бы за трансфер предложили 13 миллионов евро», — убежден француз. Кабелла допустил, что ему не стоило переезжать в Россию. «Возможно, решение перебраться в новый чемпионат было ошибкой», — добавил он. При этом он назвал плюсы Краснодара. «Мне обеспечили все, к чему я стремился. Высокую зарплату, выступления в еврокубках, мощную инфраструктуру», — заявил Кабелла.

Кабелла выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2019 года. Из-за травмы он был вынужден пропустить полгода. Свой первый гол в составе «быков» француз забил только в июле 2020-го.