Семин предсказал проблемы российскому футболу после отмены лимита на легионеров

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин выступил против отмены лимита на иностранцев в отечественном футболе. Статья специалиста опубликована в «Спорт-Экспрессе».

По мнению Семина, добиться моментального результата реформами невозможно. Отмена лимита на легионеров не сделает российские клубы конкурентоспособными в одночасье и не приведет к повышению уровня футболистов сборной России, полагает тренер.

«Такие инициативы — либо наивность, либо стремление изобразить бурную деятельность», — убежден специалист. Он также предсказал, что отечественный футбол столкнется с проблемами, если пойдет на подобные реформы.

Семин считает, что отмена ограничений на количество иностранцев в командах приведет к тому, что топ-клубы смогут формировать составы из легионеров, а отечественные футболисты потеряют шансы на выступления в лучших командах страны, а значит, не получат опыт участия в еврокубках. «Им придется вариться в собственном соку, и у них не будет никакой возможности прогрессировать», — отметил он.

Семин при этом соглашается, что у самого лимита также есть минусы. Однако тренер «Ростова» призвал рассматривать проблемы отечественного футбола в комплексе и не пытаться добиться моментальных результатов отдельными решениями.

В пользу отмены лимита на легионеров высказались в Российском футбольном союзе (РФС). Вопрос обсуждается представителями Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент в элитном дивизионе чемпионата страны действует ограничение на количество иностранцев в заявке (формат «8+17»).