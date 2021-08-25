Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Брондбю
Брондбю, Дания
Сегодня
22:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 2-й матч
Динамо З
Загреб, Хорватия
Сегодня
22:00 (Мск)
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 2-й матч
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Сегодня
22:00 (Мск)
Монако
Монако, Монако
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 2-й матч
Уфа
Уфа
Завтра
16:30 (Мск)
Крылья Советов
Самара
Россия - Премьер-Лига • 6-й тур
Спартак М
Москва
Завтра
18:30 (Мск)
Сочи
Сочи
Россия - Премьер-Лига • 6-й тур
Последние новости
У посольства Казахстана в Москве вывесили портреты казахских политиков-русофобов
Названы альтернативные Краснодарскому краю регионы для отдыха в России
Лавров пригласил главу МИД Австрии в Москву и Крым
Предполагаемый убийца девочки в Тюмени работал в полиции
Ринг-герлз отреагировали на слова Нурмагомедова об их бесполезности в ММА
В Госдуме прокомментировали планы по созданию антироссийского фонда на Украине
Москвичам пообещали «великолепную» погоду 
В России создадут уникальный ускоритель частиц
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Samsung начала блокировать телевизоры по всему миру
Новости партнеров
Прослушать новость

Семин предсказал проблемы российскому футболу после отмены лимита на легионеров

Юрий Семин: нашим футболистам придется вариться в собственном соку вне топ-клубов страны
Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Семин
Юрий Семин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин выступил против отмены лимита на иностранцев в отечественном футболе. Статья специалиста опубликована в «Спорт-Экспрессе».

По мнению Семина, добиться моментального результата реформами невозможно. Отмена лимита на легионеров не сделает российские клубы конкурентоспособными в одночасье и не приведет к повышению уровня футболистов сборной России, полагает тренер.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

«Такие инициативы — либо наивность, либо стремление изобразить бурную деятельность», — убежден специалист. Он также предсказал, что отечественный футбол столкнется с проблемами, если пойдет на подобные реформы.

Семин считает, что отмена ограничений на количество иностранцев в командах приведет к тому, что топ-клубы смогут формировать составы из легионеров, а отечественные футболисты потеряют шансы на выступления в лучших командах страны, а значит, не получат опыт участия в еврокубках. «Им придется вариться в собственном соку, и у них не будет никакой возможности прогрессировать», — отметил он.

Семин при этом соглашается, что у самого лимита также есть минусы. Однако тренер «Ростова» призвал рассматривать проблемы отечественного футбола в комплексе и не пытаться добиться моментальных результатов отдельными решениями.

В пользу отмены лимита на легионеров высказались в Российском футбольном союзе (РФС). Вопрос обсуждается представителями Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент в элитном дивизионе чемпионата страны действует ограничение на количество иностранцев в заявке (формат «8+17»).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семак признал зарплаты российских футболистов завышенными
В Госдуме выступили против отмены лимита на легионеров
Клубы РПЛ обсудят отмену лимита на легионеров
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 июля
Бернио Верхаген

«Как игрок он никто»

Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
12:0122 августа

Винер-Усманова назвала россиянку во главе судей на ОИ причиной победы Ашрам

10:5722 августа

Овечкин рассказал о своем способе защиты от коронавируса

09:5522 августа

Названа предложенная «Реалом» сумма за самого дорогого игрока в мире

СпортПартнерский материал
Лионель Месси (в центре)

«Не надо считать его богом»

Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
23:5521 августа

Теннисист Медведев проиграл Рублеву и вылетел с турнира серии «Мастерс»

23:0621 августа

Сборная России по пляжному футболу одержала вторую победу на чемпионате мира

22:0421 августа

Новичок РПЛ одержал первую победу в сезоне

Спорт00:02 8 июля
Илья Авербух

«Не завидую девчонкам»

Илья Авербух — о будущем Медведевой, зарплатах в ледовом шоу и шансах россиян на Олимпиаде
21:1921 августа

Главный бой турнира Нурмагомедова отменили из-за падения бойца с трапа самолета

19:5821 августа

«Зенит» потерял лидерство в РПЛ

18:5721 августа

Погибла 16-летняя российская лыжница

Россия
Путин заявил о необходимости совершенствования системы оплаты труда педагогов
Раскрыты подробности о доме престарелых под Москвой с «бесчеловечными условиями»
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
Путину пожаловались на Снежану Денисовну из «Нашей Russia»
«Таких пожаров не было никогда»
Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
Вильфанд назвал сроки появления заморозков в Москве
Последние герои СССР.
Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Российские компании массово пожаловались на падение выручки
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Кремль прокомментировал возможный всплеск инфляции из-за выплат пенсионерам
Такси — не роскошь.
Как DiDi и другие сервисы помогли нам до этого докатиться
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Абоненты «МегаФона» получат уникальные условия для подписки на сервис GFN.RU
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил отказавшуюся уходить из квартиры знакомую
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Бывшего замначальника таможни в Приморье осудили на 12 лет колонии за взятки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского гаишника задержали после взятки
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Россиянка под давлением мужа обвинила подполковника МВД в насилии
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Супермена сделают геем
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Исхудавшая до 30 килограммов МакSим начнет заново учиться ходить
Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
 
Актера фильма Marvel и «Дюнкерка» избили в Ирландии
«Больше не выдержу съемок с ним»
Звезда «Воспоминаний» о сложных женщинах, токсичных мужчинах и невыносимом Хью Джекмане
Театр Ермоловой будет судиться с уволенными актерами после жалобы Путину
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда Comedy Woman рассказала о брачном контракте с мужем-итальянцем
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
23-летняя блогерша погибла при съемке видео для TikTok
Хакер из российской группировки оценил давление силовиков
Россиянам рассказали об опасности сохранения паролей в браузере
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Знаменитости ввели в моду оголяющий грудь топ
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини популярного бренда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью
10 альтернатив отечественной «Буханке»
Многофункциональные автомобили, не боящиеся бездорожья
Новые автомобили Lada подорожают с наступлением осени
«Шёлковый путь»: неудавшийся Дакар по-сибирски
Что случилось с российским ралли-марафоном
Opel представил электрокар, за руль которого пустят с 15 лет
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
Haval выбрал новое имя для «Большой собаки» в России
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«В России намного больше порядка»
История эквадорца, который переехал в Петербург и полюбил местный рок
В Дагестане снимут фильм о событиях в Сирии
В Великом Новгороде обнаружили остатки древней крепости IX века
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Мордовии рассказали о новой свадебной традиции
Все материалы