Дубль 16-летнего игрока помог клубу РПЛ победить в Кубке России со счетом 10:0

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сделал дубль в матче Кубка России против ногинского «Знамени». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игрок отличился на 22-й и 30-й минутах, это первые забитые мячи 16-летнего хавбека на высшем уровне в российском футболе. До этого он дважды забивал за клуб «Чертаново» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в прошлом сезоне, войдя в историю как самый молодой автор гола в лиге.

Игра завершилась победой «Крыльев Советов» со счетом 10:0. Помимо голов Пиняева, в составе самарцев хет-трик оформил Дмитрий Цыпченко, два мяча забил Иван Сергеев. По голу на свой счет записали Данил Липовой, Денис Якуба и Гленн Бэйл.

На групповом этапе Кубка России «Крыльям Советов», кроме «Знамени», противостоит «Енисей». Красноярский клуб в первом матче со счетом 4:0 разгромил подмосковную команду и 27 октября поспорит за выход в плей-офф с самарцами.

Пиняев в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) принял участие в семи матчах. На счету полузащитника одна голевая передача. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.