«Барселона» заинтересовалась 16-летним футболистом «Чертаново»

Каталонская «Барселона» заинтересовалась полузащитником «Чертаново» Сергеем Пиняевым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, сине-гранатовые рассматривают вариант приобретения прав на 16-летнего футболиста и отправки его в аренду в подмосковные «Химки». Кроме того, Пиняевым интересуется «Зенит».

«Чертаново» по итогам сезона вылетел из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Пиняев сыграл 30 матчей за клуб, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

В августе 2020-го Пиняев стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ. Он поразил ворота «Иртыша» в возрасте 15 лет 8 месяцев и 30 дней.

Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». Хавбек также тренировался в академии московского «Локомотива» и ездил в Англию, где стажировался в «Манчестер Юнайтед».

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