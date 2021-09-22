Вратарь отразил пять пенальти в послематчевой серии в Кубке России

Голкипер «Уфы» Кузнецов взял пять пенальти в игре Кубка России с «Легионом-Динамо»

«Уфа» 22 сентября на выезде обыграла махачкалинский клуб «Легион-Динамо» в матче Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Хозяева вышли вперед на 60-й минуте благодаря голу Шамиля Саадуева, восстановить равенство гости смогли на пятой добавленной минуте усилиями Алексея Никитина.

По регламенту турнира игра перешла в серию пенальти, где игроки «Уфы» забили два мяча. Вратарь уфимцев Алексей Кузнецов отразил все пять ударов с 11-метровой отметки. В протокол матча занесли четыре взятых им удара, так как один из пенальти перебивался из-за нарушения правил вратарем. Однако голкипер справился с обеими попытками.

Благодаря победе в серии пенальти «Уфа» набрала два очка. Для выхода в плей-офф турнира команде нужно обыграть «Аланию». Встреча с владикавказским клубом состоится 27 октября.

25-летний Кузнецов перешел в «Уфу» летом этого года, подписав контракт с командой как свободный агент. Во встрече с «Легионом-Динамо» он дебютировал за клуб Российской Премьер-лиги (РПЛ).

