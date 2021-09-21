РПЛ сделали спонсорское предложение на восемь миллиардов рублей

Одна из букмекерских компаний захотела стать новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Кто конкретно сделал предложение не уточняется. Известно, что компания готова заплатить РПЛ 8 миллиардов рублей за четыре года сотрудничества. Платежи будут поделены поровну.

Сейчас титульным спонсором лиги является «Тинькофф», который платит РПЛ 300 миллионов рублей в год. Таким образом, новое предложение практически в семь раз превосходит предыдущее.

Контракт с действующим титульным спонсором истекает по окончании нынешнего сезона. Также стало известно, что «Тинькофф» подготовил новое предложение для РПЛ, сумма в нем увеличится до 1 миллиарда в год.

«Тинькофф» объявил о заключении соглашения о титульном спонсорстве с РПЛ в феврале 2020 года, после чего турнир стал официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига». С 2018 по 2020 у лиги не было титульного спонсора, ранее в этом статусе выступала компания «Росгосстрах».