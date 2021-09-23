Шаман пообещал победить COVID-19 «благословленной» водой, заразился и умер

Agence France-Presse: шаман из Шри-Ланки, боровшийся водой с COVID-19, заразился и умер

В Шри-Ланке умер известный шаман, призывавший бороться с коронавирусом при помощи специальной «благословленной» воды. Причиной его смерти стал COVID-19, сообщает Agence France-Presse.

В ноябре 48-летний Элиянта Уайт (Eliyantha White) пообещал, что победит пандемию новой коронавирусной инфекции, которая бушевала в Шри-Ланке и Индии. Для этого он собирался благословлять воду и выливать ее в реки. При этом шаман отказывался вакцинироваться от COVID-19.

Метод борьбы с болезнью, который предлагал шаман, поддержала министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванниарччи. Спустя два месяца она заразилась и попала в реанимацию с COVID-19. В отличие от шамана, чиновница осталась жива и даже продолжила работать в правительстве.

В 2010 году Уайт помог вылечиться знаменитому индийскому спортсмену Сачину Тендулкару, который перенес травму колена. После этого к шаману стали обращаться другие звезды спорта, а также политики, в том числе президент страны.

В 2017 году сообщалось, что крокодил убил индонезийского шамана, который специализировался на заклинании крокодилов. Это произошло, пока он искал другую жертву рептилии.