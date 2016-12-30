Школьника с приспособлением для защиты от хищных рыб укусила акула

В США акула укусила серфингиста, надевшего приспособление для защиты от хищных рыб. Об этом сообщает CBS12.com.

Инцидент произошел, когда старшеклассник Зак Дейвис (Zack Davis) занимался серфингом на острове у берегов Флориды. На его руке был надет подаренный на Рождество магнитный браслет Shark Banz. Согласно рекламе, он мешает акулам ориентироваться в воде и отпугивает их от человека.

Заку это устройство не помогло. «Я почувствовал, как акула схватила меня за руку на две-три секунды», — рассказал он. По его словам, было почти не больно. Чтобы остановить кровотечение, он сделал жгут из лямки от своей доски для серфинга.

В больнице пострадавшему наложили 44 шва. Врачи полагают, что рану на руке школьника оставили зубы черноперой акулы. Представители этого вида вырастают до 1,5 метра в длину, но отличаются робостью и в большинстве случаев наносят человеку незначительные ранения.

Защитный браслет, который надел серфингист, эксплуатирует чувствительность акул и скатов к магнитному полю. Эффективность этой технологии подтверждена исследованиями, которые публиковались в научных журналах.

Мать школьника планирует вернуть противоакулий браслет продавцу и получить потраченные на подарок 80 долларов обратно.

19 декабря сообщалось о произошедшем в ЮАР нападении четырехметровой акулы на туриста. От удара хищника 55-летнего Бена Сворта (Ben Swart) выбросило из лодки, в которой он плавал.