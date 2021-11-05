Число уволившихся врачей скорой в российском регионе выросло

Еще 12 врачей скорой в Еврейской автономной области отказались вакцинироваться и уволились

Еще 12 сотрудников скорой помощи, отказавшиеся прививаться от коронавируса, написали заявления об увольнении в Еврейской автономной области. Об этом сообщает портал «Набат».

Изданию рассказали в местной прокуратуре, что уволиться решили врачи из филиала скорой помощи в населенном пункте Пашково. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

Ранее стало известно, что в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от коронавируса и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября.

Тех, кто откажется проходить вакцинацию, должны отстранить от работы. Врачи утверждают, что у них есть антитела к вирусу, поскольку все они подрабатывают в ковидном госпитале.