В России призвали «сдавать» антипрививочников следователям

Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предписанием сообщать в прокуратуру о россиянах, участвующих в антипрививочных кампаниях, сообщил «Медвестник» со ссылкой на письмо ведомства.

«Сдавать» противников прививок следователям

Документ, датированный 1 ноября, подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. В письме специалисты призвали выявлять граждан, активно выступающих против прививок в регионах.

Информацию о россиянах, «распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против коронавируса, необходимо сообщать в Следственный комитет России, считают в ведомстве. Эксперты отметили, что информация об антипрививочниках должна попадать в прокуратуру и «следственные органы субъекта».

Квалифицировать как преступление

По мнению Росздравнадзора, особое внимание необходимо уделять медикам, выступающим против прививок. Действия врачей-активистов могут квалифицировать как признаки правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 207.1 («Распространение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан») и 207.2 Уголовного кодекса России («Передача заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»).

Максимальным наказанием за статью 207.1 является ограничение свободы на срок до трех лет. Наиболее суровое наказание за нарушение статьи 207.2 Уголовного кодекса России — если указанное деяние повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека — до трех лет лишения свободы. Если действия стали причиной смерти человека по неосторожности или иных тяжких последствий — до пяти лет тюрьмы.

После «доноса» в следственные органы в течение трех дней информация в письменном виде должна поступить в федеральный Росздравнадзор.

Совещание в Оперштабе

Подобными мерами Росздравнадзор намерен добиться исполнения пункта 2.3 протокола заседания оперативного штаба Минздрава по предупреждению распространения COVID-19 и организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него (№ 73/30/195 от 19 октября 2021 года).

По данным на 29 октября, полную вакцинацию в России прошли почти 51 миллион (50 960 796) граждан. Первую прививку двухкомпонентной вакцины получили 56 миллионов человек (56 787 209). По состоянию на 3 ноября, в стране за сутки выявили более 40 тысяч (40 443) случаев заражения COVID-19. Всего за все время коронавирусом переболели более 8,5 миллиона человек (8 633 643).

Глава одной из региональных больниц подтвердил журналистам, что участники совещания обсуждали антипрививочное движение. Министерство было «настроено жестко».

Россияне против прививок

Политики и врачи ранее назвали причины, почему некоторые россияне не хотят делать прививку. Как считает врач и телеведущий Александр Мясников, количество противников вакцинации от коронавируса не выглядит удивительным, учитывая, что отрицание прививок долгое время в стране поощрялось, в том числе в СМИ. По его словам, ситуация с антипрививочниками возникла вследствие «благожелательного к ним отношения на протяжении последних 20-30 лет».

Мы давно потеряли санитарно-просветительскую работу. Уровень ее у нас упал ниже плинтуса. Александр Мясников врач, телеведущий

Инфекционист Евгений Тимаков объяснил разницу между антипрививочниками и теми, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19. По его мнению, первые выступают против подобных препаратов в принципе, а вторые — сомневаются, потому что не владеют достоверной научной информацией. Врач добавил: чтобы люди решились на прививку, им необходимо дать полноценную информацию на основе научных данных и статистики.

Необходимо увеличить их доступность, чтобы люди могли сделать прививку быстро, бесплатно, в наиболее удобном для них пункте вакцинации. Дмитрий Медведев заместитель председателя Совбеза России

По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, побудить жителей страны привиться поможет увеличение выбора доступных вакцин. По его словам, в России необходимо ввести всеобщие COVID-паспорта, а также «нельзя сбрасывать со счетов и чисто маркетинговые ходы», пропаганду препаратов. Расширить ассортимент прививок может международное сотрудничество.