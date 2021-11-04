В России призвали «сдавать» антипрививочников следователям

Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предписанием сообщать в прокуратуру о россиянах, участвующих в антипрививочных кампаниях, сообщил «Медвестник» со ссылкой на письмо ведомства.
«Сдавать» противников прививок следователям
Документ, датированный 1 ноября, подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. В письме специалисты призвали выявлять граждан, активно выступающих против прививок в регионах.
Информацию о россиянах, «распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против коронавируса, необходимо сообщать в Следственный комитет России, считают в ведомстве. Эксперты отметили, что информация об антипрививочниках должна попадать в прокуратуру и «следственные органы субъекта».
Квалифицировать как преступление
По мнению Росздравнадзора, особое внимание необходимо уделять медикам, выступающим против прививок. Действия врачей-активистов могут квалифицировать как признаки правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 207.1 («Распространение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан») и 207.2 Уголовного кодекса России («Передача заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»).
После «доноса» в следственные органы в течение трех дней информация в письменном виде должна поступить в федеральный Росздравнадзор.
Совещание в Оперштабе
Подобными мерами Росздравнадзор намерен добиться исполнения пункта 2.3 протокола заседания оперативного штаба Минздрава по предупреждению распространения COVID-19 и организации оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него (№ 73/30/195 от 19 октября 2021 года).
Глава одной из региональных больниц подтвердил журналистам, что участники совещания обсуждали антипрививочное движение. Министерство было «настроено жестко».
Россияне против прививок
Политики и врачи ранее назвали причины, почему некоторые россияне не хотят делать прививку. Как считает врач и телеведущий Александр Мясников, количество противников вакцинации от коронавируса не выглядит удивительным, учитывая, что отрицание прививок долгое время в стране поощрялось, в том числе в СМИ. По его словам, ситуация с антипрививочниками возникла вследствие «благожелательного к ним отношения на протяжении последних 20-30 лет».
Инфекционист Евгений Тимаков объяснил разницу между антипрививочниками и теми, кто не хочет вакцинироваться от COVID-19. По его мнению, первые выступают против подобных препаратов в принципе, а вторые — сомневаются, потому что не владеют достоверной научной информацией. Врач добавил: чтобы люди решились на прививку, им необходимо дать полноценную информацию на основе научных данных и статистики.
По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, побудить жителей страны привиться поможет увеличение выбора доступных вакцин. По его словам, в России необходимо ввести всеобщие COVID-паспорта, а также «нельзя сбрасывать со счетов и чисто маркетинговые ходы», пропаганду препаратов. Расширить ассортимент прививок может международное сотрудничество.