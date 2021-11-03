В России оценили информацию о неоднократных нарушениях при испытаниях Pfizer

Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и заведующий кафедрой иммунобиотехнологии Игорь Красильников заявил, что наличие ошибок при клинических испытаниях вакцины еще не говорит о том, что препарат плохой. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что клинические испытания американской вакцины от коронавируса Pfizer проводились с нарушениями. В частности, скрывались данные о негативных побочных эффектах.

Информацию о нарушениях журналистам сообщила американка Брук Джексон. Она работала в компании Ventavia Research Group, которая помогала Pfizer проводить клинические испытания препарата. Джексон рассказала, что в сентябре 2020 года ее уволили после того, как она неоднократно сообщала в головное отделение компании о массовых нарушениях при проведении испытаний.

Джексон передала репортерам документы, фотографии, видео и аудио записи. Файлы прошли проверку, результаты которой подтвердили, что испытания вакцины не соответствовали тем стандартам и нормам, о соблюдении которых часто заявляло руководство Pfizer.

Выяснилось, что результаты испытаний периодически фальсифицировались, часть информации скрывалась, а личности добровольцев разглашались. Кроме того, представители компании не реагировали оперативно на жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах.

Нужно разбираться

В первую очередь обнародования таких сведений ведет к репутационным потерям компании, заявил Красильников. Однако, как подчеркнул эксперт, многие люди в Европе и Америке уже привиты Pfizer, что говорит о высоком уровне доверия к препарату. Кроме того, вакцина показывает достаточно высокую эффективность, напомнил он.

«Для проверки этих данных существуют эксперты. Конечно, такие сообщения особенно от менеджера не очень-то хороши, но давайте не забывать о том, что сейчас вакцины от коронавируса вводятся в оборот по короткой схеме и в этом нет ничего дурного. Нужно чтобы эксперты посмотрели насколько нарушения действительно существенны, насколько они меняют результаты клинических испытаний. Только после этого уже можно делать выводы о том, подрывается доверие к вакцине или нет. В любом случае, нужно разбираться. Может быть менеджер, которая ушла из компании, таким образом пытается оправдаться или доказать свою значимость», — предположил Красильников.

1 ноября число сделанных прививок от коронавируса по всему миру превысило семь миллиардов. На первом месте по числу привитых находится Китай (2,3 миллиарда), затем следует Индия (1,1 миллиарда) и США (0,4 миллиарда).