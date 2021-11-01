Подсчитано число сделанных по всему миру прививок от коронавируса

ТАСС: число сделанных прививок от коронавируса в мире превысило семь миллиардов

Число сделанных прививок от коронавируса по всему миру превысило семь миллиардов, такие подсчеты приводит ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей и статистику СМИ.

Так, на первом месте по числу привитых находится Китай (2,3 миллиарда), затем следует Индия (1,1 миллиарда) и США (0,4 миллиарда). Какое количество населения прошло полный курс вакцинации, не представляется возможным определить, поскольку многие страны сообщают только количество сделанных прививок.

Отмечается, что темпы прививочной кампании снижаются, предыдущий миллиард доз препаратов был введен за 29 дней, а следующий — за 37. На Мальте и в Объединенных Арабских Эмиратах привито уже около 90 процентов населения.

В Сингапуре, Брунее, Чили, Исландии, Камбодже, Катаре, Испании, Южной Корее, Португалии и на Кубе вакцинировано около 80 процентов населения. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, обе дозы препарата получили уже более 50,9 миллионов человек, первый компонент — 56,8 миллионов. Уровень коллективного иммунитета составляет 46,8 процента.

В настоящее время в мире зарегистрировано более десяти вакцин от коронавируса. Это четыре российских — «Спутник V», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «Эпиваккорона», американо-германская Pfizer/BioNTech, британско-шведская AstraZeneca, китайские Sinovac и Sinopharm, индийская Covaxin, а также продукция американских компаний Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, прошедшей в рамках саммита G20, заявил, что необходимо включить российские вакцины от COVID-19 в список препаратов, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сможет рекомендовать для применения в режиме ЧС.

