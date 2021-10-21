Раскрыты сроки начала экспертизы вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

Регулирующий орган Европейского союза (ЕС) в области лекарственных средств (EMA) сможет провести экспертизу российской вакцины от коронавируса «Спутник V» только в 2022 году, если получит недостающие данные до конца ноября текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Собеседник агентства раскрыл сроки возможного начала экспертизы препарата и заявил, что решение невозможно принять до конца 2021 года. «Если требуемые данные будут получены к концу ноября, регулирующие органы вполне могут принять решение в I квартале 2022 года», — отметил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анонсировала начало финальной стадии одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Последнее препятствие для того, чтобы ВОЗ одобрила российскую вакцину — полный пакет документов по препарату. Бумаги, которые просят предоставить, должны описывать такие параметры вакцины, как ее качество, безопасность и эффективность.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население которых составляет около 4 миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира. В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против «дельта»-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента.

