ВОЗ подтвердила начало финальной стадии рассмотрения «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила начало финальной стадии рассмотрения российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщается в Twitter-аккаунте препарата.

«ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения "Спутник V" продолжается и вступает в завершающую стадию», — говорится там. Отмечается, что вскоре Россию должна посетить группа инспекторов организации для сбора необходимых данных о вакцине.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «Спутник V» может получить постоянную регистрацию в России уже через несколько недель. По его словам, эксперты рассмотрят документы, для обычных граждан процедура не влечет существенных изменений.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население которых составляет около 4 миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира. В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против «дельта»-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента.