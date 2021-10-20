Глава центра Гамалеи назвал причину для смены антигенного состава «Спутника V»

Разработчики «Спутника V» готовы поменять антигенный состав вакцины, если возникнет необходимость. Такую причину для внесения изменений в препарат назвал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Он предположил, что отечественная вакцина способна противостоять новому «суперзаразному» штамму коронавируса.

«"Спутник V" очень хорошо защищает от всех исследуемых штаммов, включая "дельту". Конкретно с новым английским вариантом мы дела не имели, но из общих соображений, он должен защищать и от этого штамма», — пояснил глава центра Гамалеи.

В Великобритании на этой неделе обнаружили новый штамм коронавируса. По мнению специалистов, он на 10-15 процентов заразнее предшествующего. Директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу допустил, что найденный вариант может стать самым заразным за всю пандемию.

Ранее глава центра имени Гамалеи рассказал, что испытания назальной вакцины разрешены, но не стартовали в связи с отсутствием финансирования.