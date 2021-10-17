Подсчитан объем экспорта российских вакцин

Экспорт российских вакцин превысил 700 миллионов долларов. В июне-августе 2021 года Москва поставила препаратов в стоимостном и натуральном выражении больше, чем за предыдущие пять месяцев. Так, летом текущего года зарубежным партнерам было продано 203,6 тонны вакцин на сумму около 410 миллионов долларов, а в январе-мае — 159 тонн на 303,6 миллиона. Такие цифры подсчитали в РБК, издание ссылается на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что каждый месяц этим летом поставки российских препаратов за рубеж превышали 100 миллионов долларов. При этом максимальный объем в натурном выражении был зафиксирован в августе. Тогда экспортировали 105,8 тонны вакцин на сумму 123,8 миллиона долларов. Всего за восемь месяцев страна отправила партнерам 362,5 тонны препаратов стоимостью 713,7 миллиона.

Как уточняет издание, в пятерку стран, которые закупили больше всего вакцин в России, входят Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика. На эти государства приходится порядка 60 процентов от всего объема экспорта российских противокоронавирусных препаратов. На данный момент российская вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах.

Ранее сообщалось, что Россия и Мексика договорились о передаче технологии производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее соглашение подписано между мексиканской лабораторией и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).