Италия посодействует ускорению признания «Спутника V» в Евросоюзе

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче заявил, что страна не будет признавать российскую вакцину «Спутник V» без согласования с Европейским союзом (ЕС), однако максимально посодействует и окажет помощь в том, чтобы ускорить этот процесс, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что о признании на национальном уровне речи пока не идет, поскольку Италия тесно интегрирована в Евросоюз и с уважением относится к регуляторным процедурам в сообществе, поэтому такой путь, как, например, в Венгрии, исключен.

«Конечно, Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но мы хотим, чтобы процесс ускорился. Чем быстрее он пойдет, тем лучше», — заключил Стараче.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. Об этом рассказала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Она отметила, что точные даты инспекций пока неизвестны. В ВОЗ рассчитывают, что они произойдут в ближайшее время.

