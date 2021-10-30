В Южной Корее умер вакцинированный Pfizer подросток

В Южной Корее умер привитый от коронавируса подросток. Об этом в субботу, 30 октября, сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, 13 августа ученик третьего класса был привит вакциной Pfizer, через 75 дней мальчик скончался. При этом нет никаких данных об имевшихся у него хронических заболеваниях. Южно-корейские органы здравоохранения выясняют, что стало причиной его гибели. Это первых зафиксированный случай смерти вакцинированного от коронавируса подростка.

21 октября сообщалось, что исследователи из Великобритании показали, что вакцины Pfizer и AstraZeneca с эффективностью в 90 и 91 процент соответственно предотвращают смерть при заражении «дельта»-вариантом коронавируса.