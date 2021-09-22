Выступавшая против вакцинации 40-летняя мать четырех детей умерла от COVID-19

В Калифорнии, США, от COVID-19 умерла 40-летняя противница вакцинации Кристен Лоури и оставила сиротами четырех детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Многодетная мать Лоури выступала против вакцинации. «Без маски, без вакцинации, с возможностью свободно высказываться, без страха. Вместе мы победим», — писала она на своей странице в Facebook. Американка, предположительно, принимала участие в акциях протеста c плакатом с надписью «Дайте голос пострадавшим от вакцин».

В начале сентября сестра Лоури, Кэсси, сообщила, что та находится в больнице с пневмонией и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Девушка призвала пользователей Facbeook присоединиться к ее молитвам о здоровье сестры. «Моей сестре предстоит долгая жизнь. Ты нужна нам здесь, сестренка. Твои дети очень любят тебя и скучают по тебе. Пожалуйста, не сдавайся», — написала Кэсси.

16 сентября родственники Лоури опубликовали посты в Facebook с информацией о ее смерти. «Моя прекрасная племянница проиграла битву против COVID-19. Я очень переживаю за ее четырех детей и сестру с братом. Мы будем очень по ней скучать. Так много людей нуждаются в Кристен здесь, на Земле, но, наверное, у Бога на нее свои планы. Мы любим тебя, Кристен, и будем любить всегда. Мы скучаем по тебе», — сказала тетя умершей.

Родственники Лоури открыли сбор средств на ее похороны и на помощь осиротевшим детям на краудфандинговой платформе.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина, который заявлял, что «слишком здоров», чтобы вакцинироваться, умер от новой коронавирусной инфекции. Ему было 42 года.