Cемья противников вакцинации умерла от коронавируса в течение недели

В Португалии умерла семья противников вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал родственник погибших Фрэнсис Гонсалвеш (Francis Goncalves), передает The Guardian.

Как пояснил 43-летний житель Кардиффа, его родители и брат с 2016 года жили в Португалии, где попали под влияние пропаганды против вакцинации. Все трое заразились коронавирусом и умерли в течение недели. Сам Гонсалвеш успел попрощаться только с матерью.

По словам Гонсалвеша, его 40-летний брат был очень здоровым человеком, который соблюдал диету и занимался спортом. Он также выразил уверенность, что прививка могла спасти жизнь его брату.

Гонсалвеш объяснил, что решил поделиться своей историей в надежде, что опыт его семьи подтолкнет других противников вакцинации к решению сделать прививку.

Ранее заболевший COVID-19 58-летний противник вакцинации Лесли Лоуренсон из английского города Борнмут недооценил степень тяжести заболевания и умер.