Оценена защита вакцинами Pfizer и AstraZeneca от смерти при «дельта»-варианте

Исследователи из Великобритании показали, что вакцины Pfizer и AstraZeneca с эффективностью в 90 и 91 процент соответственно предотвращают смерть при заражении «дельта»-вариантом коронавируса. Статья ученых, посвященная защите вакцинами от смерти, опубликована в The New England Journal of Medicine.

Специалисты из Службы общественного здравоохранения Шотландии, Стратклайдского и Эдинбургского университетов оценили данные о здоровье 5,4 миллиона шотландцев с 1 апреля по 27 сентября 2021 года. Проведенное во внебольничных условиях ПЦР-тестирование показало, что за это время из этого числа COVID-19 заразились 115 тысяч человек, из которых 201 умер.

Среди вакцинированных Pfizer и AstraZeneca людей в возрасте от 16 до 39 лет не умер никто — по сравнению с 17 среди невакцинированных. Среди возрастной группы от 40 до 59 лет эффективность вакцинирования против COVID-19 составляла 88 процентов для препарата AstraZeneca и 95 процентов для Pfizer. Для тех, кто старше, эффективность вакцин в предотвращении смерти составляла 90 и 87 процентов соответственно.

Среди тех, кто вакцинировался препаратом Moderna, не было зафиксировано смертей — поэтому оценить ее эффективность не представляется возможным, отмечают исследователи.