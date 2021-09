Опубликованы результаты третьей фазы испытаний вакцины Moderna

В ходе двойной слепой рандомизированной плацебо-контролируемой части третьей фазы клинических исследований вакцина Moderna показала эффективность в 93,2 процента в предотвращении заражения COVID-19 по сравнению с группой плацебо. Эффективность в предотвращении тяжелого протекания COVID-19 составила 98,2 процента. Результаты исследования опубликованы в The New England Journal of Medicine.

В клиническом испытании Coronavirus Efficacy (COVE) приняли участи более 30 тысяч человек возрастом более 18 лет, у которых ранее не была обнаружена коронавирусная инфекция и был отмечен значительный риск заражения ею. Рандомизированно выбранные участники получили первые дозы вакцины в июле-октябре 2020 года, вторые — через 28 дней после первой.

После того как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование вакцины, протокол испытаний был изменен, после чего третья фаза стала состоять из двух частей — A, в ходе которого ни испытуемые, ни экспериментаторы не знали, кому дается вакцина, и идущее до сих пор B, в ходе которого получившие вакцину будут наблюдаться в течение двух лет. К концу части А, признают исследователи, многие участники группы плацебо получили вакцины

В итоге среди 15 180 участников в вакцинированной группе заразились коронавирусом 55 человек, а в группе плацебо — 744. Тяжелая форма COVID-19 развилась лишь у двух вакцинированных — по сравнению со 106 среди 15 206 участников группы плацебо. Вакцина показала эффективность в 90 процентов и через четыре и более месяцев после получения второй дозы. Также препарат Moderna показал эффективность среди пожилых участников и людей с сопутствующими заболеваниями.

В отдельном препринте, опубликованном на medrXiv, исследователи проанализировали данные по заражению коронавирусной инфекцией среди тех 14 тысяч человек, кто получил вакцину изначально и тех 11 тысяч участников из группы плацебо, кто вакцинировался с декабря 2020 по апрель 2021 года. Оказалось, что среди вторых заболевших — как и тяжелобольных СOVID-19 — было меньше: 88 против 162 и шесть против 13 соответственно.