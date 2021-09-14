Лидер движения против вакцинации в Израиле умер от коронавируса

Лидер движения против вакцинации от COVID-19 в Израиле Хай Шаулян (Hai Shaulian) умер от коронавируса. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Активист распространял в соцсетях антипрививочные лозунги под главным девизом: «Эпидемии нет — вакцина опасна и бесполезна». После того, как Шаулян сам заразился вирусом, его госпитализировали и подключили к кислородному аппарату. «Если я сниму его и пройду три метра — я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую удушье», — рассказывал он.

Впоследствии мужчина заявил, что его пытались отравить сотрудники полиции Иерусалима, поэтому его состояние резко ухудшилось. Он предупредил, что если с ним что-нибудь случится, это можно расценивать как покушение на убийство.

8 августа сообщалось, что американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел (Dick Farrel) умер от COVID-19, перед смертью призвав людей вакцинироваться. До этого мужчина утверждал, что члены Демократической партии США никогда не дают положительных проб на вирус, потому что сам вирус — выдумка, созданная для одурачивания республиканцев.