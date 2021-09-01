На митингующих против вакцинации в Британии спустили собак

Опубликованы кадры с протестов в Британии: на них видно, как на митингующих спустили собак

На митингующих против вакцинации, выступивших в городе Ньюкасл в Британии, спустили собак. Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Протесты в мире». Подробности о протестах публикует издание Chronicle Live.

В результате протестов, на которые вышли сотни людей, были арестованы 12 человек. Чтобы противостоять протестующим, полицейские не только спустили на них собак, но и использовали щиты, там же присутствовала конная полиция.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как служебная собака преследует одного из протестующих. Так мужчину удалось повалить сотрудникам правоохранительных органов.

В конце августа на подобные протесты выходили и граждане Греции. Полиция разогнала около 7 тысяч протестующих, недовольных принудительной вакцинацией медицинских работников от COVID-19. Демонстранты размахивали флагами и скандировали лозунги против «фашизма». Некоторые стали забрасывать полицейских камнями и бутылками.