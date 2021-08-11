Власти Литвы одобрили вызвавшие недовольство граждан коронавирусные ограничения

С сентября в Литве начнут действовать новые коронавирусные ограничения, которые ранее вызвали недовольство широких слоев населения страны. Об этом сообщает Delfi.lt.

Введение новых мер борьбы с пандемией было одобрено властями республики в ходе правительственного заседания. Согласно решению властей, для посещения массовых мероприятий, ресторанов, крупных торговых центров и иных мест скопления большого количества людей нужно будет получить паспорт возможностей.

Для этого литовцам необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Непривитые граждане смогут посещать лишь небольшие магазины и аптеки. Вместе с тем парламент отказался вводить для них запрет на использование общественного транспорта и посещение медицинских учреждений.

Ношение масок для этой категории людей также останется обязательным. Ограничения не коснутся детей младше 16 лет и тех, кто имеет справку о недавно перенесенной болезни или отрицательном тесте на COVID-19, выданную не ранее чем за 48 часов.

10 августа больше тысячи человек пришли к литовскому Сейму, чтобы выразить протест против введения ограничений для невакцинированных граждан. Среди требований протестующих — отмена принудительной вакцинации и обязательного тестирования на коронавирус, а также отказ от паспорта возможностей, без которого не будут пускать в общественные места. По мнению митингующих, подобные меры правительства нарушают права и свободы граждан.

Вскоре акция протеста переросла в беспорядки. Протестующие попытались заблокировать здание сейма и напасть на депутатов, полиция применила слезоточивый раз. Недовольные попытались отбиться камнями, пиротехникой и даже взрывчаткой, однако они были разогнаны.