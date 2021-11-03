Раскрыты нарушения при испытаниях вакцины Pfizer

Клинические испытания американской вакцины от коронавируса Pfizer проводились с нарушениями. В частности, скрывались данные о негативных побочных эффектах. Об этом пишет журнал BMJ по итогам собственного расследования.

Информацию о нарушениях журналистам сообщила американка Брук Джексон. Она работала в компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания препарата. Она рассказала, что в сентябре 2020 года ее уволили после того, как она неоднократно сообщала в головное отделение компании о массовых нарушении при проведении испытаний.

Джексон передала репортерам документы, фотографии, видео и аудио записи. Файлы прошли проверку, результаты которой подтвердили, что испытания вакцины не соответствовали тем стандартам и нормам, о соблюдении которых часто заявляло руководство Pfizer.

Выяснилось, что результаты испытаний периодически фальсифицировались, часть информации скрывалась, а личности добровольцев разглашались. Кроме того, представители компании не реагировали оперативно на жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах.

1 ноября число сделанных прививок от коронавируса по всему миру превысило семь миллиардов. На первом месте по числу привитых находится Китай (2,3 миллиарда), затем следует Индия (1,1 миллиарда) и США (0,4 миллиарда).

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